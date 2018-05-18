В США зафиксировали предсказанную катастрофу

Извержение вулкана Килауэа на Большом острове (Гавайи) усилилось из-за паровых взрывов, вызванных контактом магмы с грунтовыми водами. В результате катастрофы образовался шлейф пепла длиной девять километров, а крупные куски породы разлетелись на сотни метров. Об этом сообщает издание Science Alert. Ранее, в мае, такой сценарий предсказывали ученые Гавайской вулканической обсерватории.

Исследователи предупредили о взрыве, когда было замечено, что уровень лавового озера на вершине вулкана понизился. Это произошло в результате нисходящего движения расплавленных пород. При этом начал образовываться пар, поскольку лава опустилась до уровня грунтовых вод. В конечном итоге, молниеносный рост давления в подземных каналах должен был привести к фреатическому взрыву, при котором происходят выбросы газов и камней.

Официальные представители Гавайского вулканического национального парка сообщили, что кальдера Килауэа опустилась почти на один метр за ночь. Катастрофа также вызвала частые землетрясения и трещины на автомобильной дороге. По словам специалистов, если вулкан продолжит оседание, то произойдут новые взрывы.

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