Обручальному кольцу нашли замену

У новобрачных появился новый тренд: они начали заменять традиционные обручальные кольца одинаковыми татуировками на пальцах. Об этом сообщает The Independent.

Пользователи Instagram публикуют идеи своих свадебных татуировок с хештегом #weddingtattoos.

#weddingtattoos #datetattoo #coordinatestattoo Публикация от Davie Mooney (@dmanmoonwarnbroboy) 2 Сен 2017 в 10:53 PDT

Некоторые набивают одну или несколько тонких линий в виде колец.

Другие отдают предпочтение римским цифрам, обозначающим дату бракосочетания, или имени своего партнера.

Многие выбирают памятные рисунки, не имеющие отношения к свадебной символике.

В марте пирсинг-салон предложил своим клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva+ в Facebook. Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.

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