Обручальному кольцу нашли замену

У новобрачных появился новый тренд: они начали заменять традиционные обручальные кольца одинаковыми татуировками на пальцах. Об этом сообщает The Independent.
Пользователи Instagram публикуют идеи своих свадебных татуировок с хештегом #weddingtattoos.
Некоторые набивают одну или несколько тонких линий в виде колец.
Другие отдают предпочтение римским цифрам, обозначающим дату бракосочетания, или имени своего партнера.
Многие выбирают памятные рисунки, не имеющие отношения к свадебной символике.
В марте пирсинг-салон предложил своим клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva+ в Facebook. Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.