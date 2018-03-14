Девушка набила татуировку из шерсти котенка

Жительница Германии Макани Террори набила татуировку из шерсти своего котенка, сообщает Metro.
Швейцарская компания SKIN46 разработала технологию нанесения биогенных татуировок, которая позволяет использовать биоматериал человека или животного наряду с обычным цветным пигментом.
Химики извлекли из шерсти углерод и произвели из него уникальные чернила, которые нанесли Террор. Татуировка обошлась в 500 евро.
«Некоторые считают это оскорбительным, однако большое число клиентов в восторге от идеи. Мы ожидаем, что технология привлечет внимание к нашей компании. Мы вдохнули новую жизнь в концепцию татуировки», — рассказал основатель SKIN46 Андреас.
В марте пирсинг-салон предложил своим клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva + в Facebook.
Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.