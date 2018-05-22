Башмак стал отелем

В Новой Зеландии появился необычный отель в форме башмака. Об этом сообщает The Sun.

Гостевой дом построила семейная пара Стив и Джуди Ричардс. Они рассказали, что эта идея родилась за бокалом вина, а строительство гостиницы заняло всего год.

«Мы всегда считали, что если что-то и делать, то только с юмором. По-моему, это отличный способ, чтобы сблизить людей», — поделилась Джуди Ричардс.

Новый отель находится в лесной роще, и в нем отсутствует телевизор. «Это значит, что место идеально подходит для пар. Мы называем его "ботинком любви"», — рассказала хозяйка.

Из преимуществ жилья владельцы отмечают наличие камина для романтических вечеров и внутреннего сада с ручьем. Дом сдается посетителям по цене 205 фунтов (17 тысяч рублей) за ночь.

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В мае 2017 власти Бурятии решили построить отель в виде мамонта на берегу Байкала. «Это будет грандиозное, необычное сооружение с этноисторическим колоритом: высота одного бивня — 100 метров, в голове — помещения и конференц-залы», — рассказал чиновник.

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