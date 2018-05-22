Кремль отреагировал на поставленные США условия Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования США к Ирану, которые Вашингтон озвучил после одностороннего выхода из международных договоренностей по иранскому атому. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 22 мая.

«Вопрос в том, как оценивает эти двенадцать пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили свое намерение и далее сохранять эту приверженность», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что США являются единственной страной, которая вышла из соглашения «со всеми вытекающими негативными последствиями». «Поэтому здесь важно спрашивать, как к этому относится Тегеран, поскольку сделка по-прежнему существует за минусом Вашингтона», — заключил он.

В понедельник, 21 мая, госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном. В частности, Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония, остановить распространение баллистических ракет, и прекратить поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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