Россия объединилась с Японией против США

Россия и Япония предупредили, что могут нанести ответный удар по американским тарифам на сталь и алюминий, наложив санкции на сумму почти миллиард долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Всемирной торговой организации (ВТО).

Россия сообщила, что в результате действий США сумма уплачиваемых Москвой импортных пошлин вырастет на 538 миллионов долларов в год, Япония назвала сумму в 440 миллионов долларов. Обе страны считают, что имеют право ввести аналогичные тарифы на импорт американских товаров, однако список конкретной продукции не называется.

Материалы по теме Большая стирка Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся

В апреле этого года Россия обратилась в ВТО с требованием к США о компенсации за пошлины на сталь и алюминий. С таким же запросом в организацию обратились Индия, Китай и Евросоюз.

Вашингтон с 23 марта установил повышенные тарифы на ввоз металлов для всех стран, кроме Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и государств ЕС, для которых пошлины начали действовать 1 мая. В США объяснили эти меры интересами национальной безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!