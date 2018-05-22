Россия объединилась с Японией против США

Россия и Япония предупредили, что могут нанести ответный удар по американским тарифам на сталь и алюминий, наложив санкции на сумму почти миллиард долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Всемирной торговой организации (ВТО).
Россия сообщила, что в результате действий США сумма уплачиваемых Москвой импортных пошлин вырастет на 538 миллионов долларов в год, Япония назвала сумму в 440 миллионов долларов. Обе страны считают, что имеют право ввести аналогичные тарифы на импорт американских товаров, однако список конкретной продукции не называется.
В апреле этого года Россия обратилась в ВТО с требованием к США о компенсации за пошлины на сталь и алюминий. С таким же запросом в организацию обратились Индия, Китай и Евросоюз.
Вашингтон с 23 марта установил повышенные тарифы на ввоз металлов для всех стран, кроме Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Австралии и государств ЕС, для которых пошлины начали действовать 1 мая. В США объяснили эти меры интересами национальной безопасности.