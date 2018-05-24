Убийца свалил вину на баклажан

Обвиненный в убийстве австралийский фермер Анджело Руссо (Angelo Russo) заявил, что выстрелил из ружья случайно, поскользнувшись на баклажане. Его слова передал местный информационный портал 9News.

В феврале 2017 года 55-летний фермер из штата Виктория застрелил Дэвида Каландро (David Calandro) в результате ссоры, после того, как последний сбил собаку Руссо по кличке Гарри. Однако адвокат обвиняемого отметил, что по пути к внедорожнику Каландро его подзащитный наступил на баклажан, из-за чего его рука дернулась, и ружье разрядилось.

«Выстрел был случайностью: он не нажимал на спусковой крючок», — добавил юрист.

То же самое Руссо заявил во время допроса, однако обвинение сочло его слова ложью из-за показаний друга Каландро Винса Виджилатуро (Vince Vigliaturo). На судебном процессе он рассказал, что собака бежала рядом с машиной его друга и лезла под колеса. Каландро несколько раз сворачивал в сторону, но в итоге все же переехал животное.

Спустя десять минут, по словам Виджилатуро, ему позвонил разъяренный Руссо. «Он был очень расстроен тем, что Дэвид даже не остановился после того, как сбил собаку, и грубо велел ему вернуться», — сообщил свидетель.

Процесс об убийстве Каландро продолжается.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!