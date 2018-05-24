Водитель автобуса транслировал онлайн лобовое столкновение с грузовиком

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Водитель румынского микроавтобуса вел прямую трансляцию и снял свое лобовое столкновение с грузовиком. Видеозапись произошедшей в Венгрии аварии опубликовало Romania-insider.com.

Как видно на записи, столкновение произошло, когда мужчина совершал обгон по встречной полосе. В результате погибли водитель и все восемь пассажиров — семь мужчин и две женщины, одна из которых, возможно, была беременна. Все они были гражданами Румынии, сообщает портал со ссылкой на Министерство иностранных дел Венгрии.

Водитель грузовика получил легкие травмы, сообщает News 1130.

Как пишет издание, многие румыны приезжают в страну на временную работу. Погибшие выращивали хмель на ферме в Словении. В МИД также заявили, что страна оплатит репатриацию тел жертв аварии.

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