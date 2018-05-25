Американка наплевала на резюме и получила работу за подборку музыки

Жительница Бруклина Джессика Бейн (Jessica Bain) создала персональный сайт с подборкой музыкальных композиций, чтобы получить работу в сервисе Spotify. Об этом она рассказала в Twitter.

«Эй, Spotifyjobs! Слышала, что вы ищете в команду человека, ответственного за историю и культуру чернокожих, так что вот мой главный козырь. Сделайте ретвит, чтобы они увидели!» — написала она в конце апреля, сопроводив пост ссылкой на персональный сайт.

На сайте девушка в неформальной манере рассказала о себе. Помимо описания личных качеств, она предложила плейлист, состоящий из композиций ее любимых чернокожих артистов. «Давайте делать музыку вместе», — обратилась она в финале к потенциальному работодателю.

Спустя месяц девушка отчиталась о своих успехах. «Апдейт: я получила работу!!!» — радостно написала она.

Твит, посвященный успеху девушки, получил более 170 тысяч лайков. В комментариях пользователи поздравляли Бейн. Многие подписчики удивились такому удачному исходу. «Она получила ее без резюме и личной встречи», — изумлялись они. Некоторые решили, что так и должно быть: «Так радостно, что Spotify не наняли белого человека на эту работу», — замечали комментаторы.

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