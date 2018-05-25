ФСК запланировала инвестиции в цифровизацию на уровне 10 миллиардов в год

Федеральная сетевая компания (ФСК) инвестирует 50 миллиардов рублей в течение пяти лет. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал председатель правления компании Андрей Муров.

«ФСК собирается в течение ближайших пяти лет потратить на цифровизацию сетей и, главное, технологических процессов порядка 50 миллиардов рублей, то есть в среднем по 10 миллиардов ежегодно», — сказал он.

Он добавил, что эта цифра может корректироваться в зависимости от инвестпрограммы. До 2025 года компания планирует построить порядка 30 подстанций, где будет внедрен цифровой подход высшего уровня.

В качестве примера Муров привел открытый в апреле пункт «Тобол» для энергоснабжения предприятия «Запсибнефтехим», принадлежащий Сибуру. «За последние 30 лет таких предприятий практически не строили. Мы рады, что смогли поучаствовать в энергоснабжения этого комбината», — сказал Муров.

Подобный проект будет тиражироваться для других предприятий. «Для нас важно, чтобы была не просто телеметрии (удаленная видимость объектов), которая уже есть на большинстве подстанций, но и удаленная управляемость. До 2021 года более 90 подстанций будут обладать такой системой удаленного управления», — отметил он. Топ-менеджер также сообщил, что в настоящее время компания практически завершила установку на своих объектах «интеллектуальных приборов учета».

В 2018 году компания реализует важнейшие проекты, среди которых техническое присоединение энергосистемы Якутии к энергосистеме Сибири. Это позволит снизить издержки и минимизировать риски в поставках электроэнергии. Во втором квартале 2018 года будет завершена работа по укреплению связей между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада. Это большой системный проект стоимостью на более 40 миллиардов рублей. Также будет построена инфраструктура для электроснабжения сразу трех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке – «Хабаровск», «Надеждинская» и «Михайловский». ТОРы — один из ключевых элементов ускоренного развития Дальнего Востока, и мы приложили максимум усилий, чтобы электрические сети были подведены в кратчайшие сроки.

Всего же в этом году запланировано завершение строительства и реконструкции почти 300 объектов, а объем финансирования инвестпрограммы утвержден на уровне 104,2 миллиардов рублей на 2018 год.