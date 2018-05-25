Рейтинг Тихого океана резко упал

Рейтинг Тихого океана в сервисе Google Maps неожиданно упал до 3,8 звезды. Это обнаружил один из пользователей Twitter.

«У Тихого океана 3,9 "звезд" из пяти на Google Maps. Кто, блин, голосует против океана», — написал юзер по имени Алекс Деген (Alex Degen).

— ALEX DEGEN MAGIC SERPLE 2018 (@ADACTIVITY) 24 мая 2018, 00:45

Публикация стала вирусной и получила более 120 тысяч лайков. В комментариях пользователи делали предположения, что могло стать поводом занизить оценку самому большому океану на Земле. «Вероятно, диапазон от "Никто не сказал мне, что там будет рыба" до "Этот океан убил мою маму"», — рассудил один из подписчиков. «Он был соленый, и у меня песок в промежности», — поиронизировал другой.

Прочие комментаторы решили пофантазировать, как могли бы выглядеть отзывы на океан, уподобив их оценкам кафе и ресторанов. «Слишком большой. Слишком соленый. Я там даже дышать не могу. Персонал дружелюбный», — пошутил один из комментаторов. «Член команды персонала по имени Акула был со мной кусачим», — продолжил другой.

Многие довели «отзывы» до абсурда. «Этот ублюдок чуть не убил меня однажды, "тихий", мать его, никогда не забуду. Одна звезда», — прокомментировал подписчик. «Дело говоришь. Также была кража купальника и достоинства. Одна звезда», — поддержал его другой.

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