Депутаты Екатеринбурга уволили Ройзмана и отменили прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку мэра города Евгения Ройзмана. За сложение им своих полномочий проголосовали 33 человека, шестеро были против. Об этом сообщает РИА Новости.

Также депутаты внесли в городской устав правки, отменяющие прямые выборы главы города.

Ройзман объявил о том, что уходит в отставку 22 мая во время заседания городской думы. Причиной увольнения политик назвал отмену выборов в городе. «Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто, и я объявлю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», — сказал он.

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Такой тип голосования отменили в Екатеринбурге в начале апреля. Теперь главу города будут избирать не жители, а избранные депутаты городской думы.

Ройзмана избрали в 2013 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

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