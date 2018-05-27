Российский бомбардировщик заметили над Ливаном

Российский бомбардировщик Су-34 заметили в небе над ливанским городом Триполи. Предположительно, он нес ракету Х-59МК2, об испытаниях которой ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке. Видео опубликовано на YouTube.

Ранее в воскресенье, 27 мая, сообщалось, что два российских военных советника погибли в Сирии при обстреле боевиков, пять военнослужащих были ранены.

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