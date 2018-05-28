Блогер с большими бровями пострадала в уличной драке и попала в полицию

Блогер из Якутии Анжелика Протодьяконова, прославившаяся в сети своими большими бровями, была доставлена в отдел полиции после уличной драки. Об этом в понедельник, 28 мая, пишет «Комсомольская правда».

Девушку во время конфликта один из его участников ударил по голове. Полиция также забрала ее обидчиков. Блогер пока отказывается комментировать случившееся. «Я не могу говорить сейчас, у меня голова болит», — сообщила она.

Протодьяконова — самый популярный инстаблогер Якутии, у нее около 90 тысяч подписчиков.

Издание указывает, что девушка часто попадает в неприятные истории, и отмечает, что в августе 2017 года ее избили в баре. Бровастая Энж (прозвище девушки) рассказала, что в тот вечер из ее кошелька кто-то украл крупную сумму денег и после того, как она предъявила претензии персоналу заведения, на нее напали неизвестные девушки. В драке блогер сломала ноготь. После инцидента Бровастая Энж попала в черный список бара.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



