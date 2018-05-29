Школьника напоили джином в самолете

Школьнику, летевшему с бабушкой на Бали, по ошибке налили алкоголь вместо сока. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел на рейсе австралийской авиакомпании Jetstar. Во время турбулентности бортпроводники случайно перепутали напитки 12-летнего школьника и другого пассажира.

Бабушка мальчика Дебра Петтигров обнаружила подмену, когда внук сказал, что его напиток по вкусу «какая-то гадость». Оказалось, что у ребенка в стакане был джин с соком.

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После случившегося Петтигров заявила, что у мальчика началась аллергия, сопровождавшаяся температурой, слезящимися глазами, чиханьем и головной болью. В качестве компенсации женщина требует предоставить ей полностью оплаченное путешествие, однако пока авиакомпания выдала семье только ваучеры на 400 долларов.

«Госпожа Петтигров не упоминала во время полета, что ее внук почувствовал себя плохо, и мы не понимаем, почему сейчас она и ее адвокаты делают такое заявление», — прокомментировал представитель Jetstar.

В апреле школьник из Сиднея украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали. Поссорившись с матерью Эммой, которая запретила 12-летнему сыну лететь на Бали, он самостоятельно забронировал билет на самолет и номер в отеле и пересек границу.

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