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Ростовская область подписала на ПМЭФ ряд стратегических соглашений

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Ростовская область на поялх Петербургского международного экономического форума подписала ряд стратегических соглашений, переда корресполндент «Ленты.ру».

В соответствии с соглашением, подписанным между областью, Агентством стратегических инициатив и союзом «Ворлдскилс Россия», в Ростовской области будут внедрять стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. «Профессиональное образование является на этом этапе важнейшим фактором развития экономики региона, поэтому мы примем самое активное участие в этой программе. Уверен, что наши ребята будут победителями соревнований "Ворлдскилс", такие предпосылки у нас есть, да и главное — стремление работать в промышленности — у молодых сегодня налицо», — прокомментировал подписанный документ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате другого соглашения, подписанного с компанией «Мегастрой», в Аксайском районе области будет реализован крупный девелоперский проект. Инвестор намерен вложить 6 миллиардов рублей в строительство в районе малоэтажного жилого поселка. Компания уже оформила права собственности на земельный участок площадью 43,6 гектара. В июле она планирует получить разрешение на строительство и начать возведение первой очереди, инвестиции на этом этапе составят 600 миллионов рублей. Установка инвесторов на создание благоустроенной и комфортной окружающей среды отвечают приоритетам региона, потребностям растущей Ростовской агломерации. «Я бы к этому проекту применил бы такое словосочетание "Комфортная среда", когда создается такая атмосфера удобства, комфорт для жителей малоэтажной застройки», — сказал Василий Голубев. «Я считаю, что такая тема имеет право на жизнь и развитие в самых разных точках Ростовской области. Но это, я думаю, первый такой опыт в Ростовской области, когда в полном объеме будет построен поселок, в котором можно жить, и тут будет социальная инфраструктура. Так что будем внимательно следить, сопровождать данный проект, оказывать поддержку — об этом мы и договорились», — подчеркнул он.

Следствием соглашения, подписанного между областью и компанией «ФМ Ложистик», недалеко от аэропорта «Платов» будет построен крупный логистический комплекс. Объем инвестиций по проекту в долгосрочной перспективе составит 2,5 миллиарда рублей. Только в строительство здания в рамках первой очереди проекта французы инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Компания намерена уже к концу следующего года построить логистический комплекс в станице Грушевской Аксайского района. Инвестор уже приобрел земельный участок, провел инженерные изыскания, получил необходимые согласования, положительное заключение экспертизы проекта и разрешение на строительство. «Это продолжение реализации нашей программы, которую мы сегодня определяем как развитие аэрополиса. Приаэропортовая территория — это новая точка роста нашей области», — отметил губернатор.

Кроме того, вместе с МТС донское правительство займется развитием цифровой экономики. В ближайшие три года, начиная с 2018, компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры связи и цифровизацию экономики донского региона 3,5 миллиарда рублей. Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Ростовской области инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики области и ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов. Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон, направленное на реализацию программы «Цифровая экономика РФ», инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни жителей Ростовской области. «Речь идет о том, чтобы придать нашей донской экономики еще больше динамики. Использование цифровых технологий для Ростовской области сейчас очень актуально не только для города Ростова, но в целом для региона», — подчеркнул Василий Голубев.

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