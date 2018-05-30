Полиция застрелила ранившего двух человек пассажира поезда в Германии

Пассажир поезда в Германии напал с ножом на другого, а затем на полицейского. Напарник раненого стража порядка застрелил мужчину, сообщает в среду, 30 мая, немецкое издание Bild.

Инцидент произошел вечером в среду на станции города Фленсбург.

По информации издания, в поезде между двумя пассажирами разгорелась ссора, в ходе которой один из них достал нож и набросился на соперника. Во Фленсбурге в вагон вошли двое сотрудников правоохранительных органов и попытались остановить мужчину. Когда тот ударил ножом полицейского, другому пришлось стрелять.

Со станции всех эвакуировали, территорию оцепили. Движение поездов через Фленсбург временно приостановлено. Полиция пока не признает случившееся как террористический акт. Ведется расследование.

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