Конкурсы в соцсетях озолотили мать-одиночку

Мать-одиночка из Великобритании рассказала о своих систематических выигрышах в конкурсах в соцсетях. Как сообщает издание Metro, общая сумма призов женщины составила 10 тысяч фунтов (более 800 тысяч рублей).

36-летняя Хейли Киннерд (Hayley Kinnaird) участвует в розыгрышах уже почти 10 лет. Каждый день она старается тратить на репосты, комментарии и лайки к публикациям о конкурсах около 2-3 часов. «Это действительно полноценная работа», — заявляет женщина. Большинство постов она находит на Facebook или в Twitter, успевая отметиться в более чем 500 записях ежедневно. Киннерд уверена, что дело лишь в количестве: чем больше участвуешь, тем больше шансов стать победителем.

Первым выигрышем матери-одиночки было детское кресло, которое пришлось очень кстати: один из ее сыновей был как раз в том возрасте, когда оно было необходимо. Окрыленная успехом, женщина решила испытывать удачу чаще.

Со слов Киннерд, ее ежемесячный «заработок» составляет примерно пять сотен фунтов (около 40 тысяч рублей). За несколько лет постоянной «работы» она выигрывала деньги, билеты на мероприятия, детские игрушки, одежду, технику и даже встречу со звездой. Женщина принципиально не участвует в розыгрышах продуктов питания, а также ненужных ей вещей, так как считает это несправедливым по отношению к нуждающимся в них.

Весной житель Великобритании выиграл в лотерею миллионы фунтов стерлингов. Пользуясь случаем, он подколол бывшую девушку, с которой расстался за несколько недель до этого события.

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