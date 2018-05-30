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Россельхозбанк отчитался по МСФО

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Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первый квартал 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

Как показывает отчетность, в первом квартале 2018 года банк продолжил формировать качественный кредитный портфель в корпоративном и розничном сегментах, а также обеспечивать фондирование своей деятельности. Этого удалось достичь за счет расширяющейся клиентской базы и привлечения ресурсов на внутреннем финансовом рынке. Результатом проделанной работы стал рост кредитного портфеля и финансовых показателей с выходом на чистую прибыль.

Так, кредитный портфель банка до вычета резервов за отчетный период увеличился на 8,5 процента и превысил отметку в 2,13 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц сравнении с концом 2017 года вырос на 8,9 процента и составил более 1,74 триллиона рублей.

«Особенно важна программа льготной ипотеки», — отмечает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — «Учитывая, что четверть населения страны живет на селе, кому как не РСХБ заниматься ипотечным кредитованием в сельской местности. Жить нужно сегодня, а ипотека как раз и предоставляет такие возможности людям. Естественно РСХБ — первый, кто должен прийти селянам на помощь. И он приходит. С одной стороны — идет приток депозитов, потому что люди верят государственному банку. А с другой стороны — кредитный портфель населения с начала 2018 года увеличился почти на 7 процентов, до 388 миллиарда рублей», — подчеркнул эксперт.

Размер активов «Россельхозбанка» на конец первого квартала 2018 года составил 2,83 триллиона рублей, показав уменьшение за квартал на 2 процента. Эксперты объясняют это разовым эффектом от запуска нового стандарта МСФО (IFRS) 9. «Практически по всему банковскому сектору действительно будут определенные изменения в бухгалтерской отчетности, и это отразится на финансовых показателях», — говорит в связи с этим аналитик ФИНАМ Алексей Коренев. По его словам, суть преобразований в том, что кредитные учреждения должны будут учитывать в своих рисках не только фактически уже возникшую задолженность, но и ту, которая попадает в категорию высоко рискованной. «Но для крупных игроков это вообще не проблема, тем более для Сбера, ВТБ, РСХБ и тд. Как обычно бывает в момент перехода на новые стандарты отчетности, действительно показатели меняются относительно предыдущих, потому что новые требования потребуют других цифр, других резервов», — говорит он.

В реальном же выражении активы кредитной организации выросли на 24 миллиарда рублей.

Депозиты и остатки на счетах клиентов выросли почти на 8 миллиардов рублей и составили 2,212 триллиона рублей. Средства юридических лиц снизились на 24,2 миллиарда рублей, до 1,322 миллиарда рублей, — это произошло из-за планового выбытия средств ряда крупных клиентов после интенсивного роста клиентских средств в предыдущие годы.

Средства физических лиц также выросли на 32,2 миллиарда рублей, до 889,8 миллиарда рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов увеличилась на конец первого квартала 2018 года до 81,2 процента, а соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) составило 96,6 процента. Доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах банка сократилась с 5,3 до 4,8 процента. Средства ЦБ в пассивах группы уменьшились на 2,3 процента, до 21 миллиарда рублей.

В отчетный период банк смог поддержать рост доходности своего бизнеса. Чистый процентный доход увеличился на 17,6 процента — до 17,4 миллиарда рублей, по сравнению с показателями в 14,8 миллиарда рублей за первые три месяца 2017 года. Рост же чистого комиссионного дохода в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 5,9 процента — до 4,7 миллиарда рублей.

Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило 48 процентов против 54 процентов на конец первого квартала 2017 года.

«Банк выходит на прибыльность, что три-четыре года назад казалось фантастикой. Для структуры, у которой на старте оздоровления доля проблемных кредитов составляла по независимым оценкам порядка 80 процентов, то есть со стартовыми позициями из серии "хуже не придумаешь", это огромное достижение», — отмечает Кричевский. Важны и другие показатели, например, норматив достаточности капитала (Н.1), уточняет профессор. «При нормативе в 10 процентов у РСХБ он 14,4 процента. Надо сказать, что сейчас большинство банков балансирует на грани, показывая максимум 11 процентов, если уж совсем повезет — 12. А 14,4 процента в нынешних условиях — очень достойный результат», — уверен Никита Кричевский.

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