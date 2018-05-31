Россиянам раскроют «формулу смеха»

В Москве состоится перформанс клоуна Джанго Эдвардса «Лаборатория радости». После концерта артист устроит публичную дискуссию, темой которой станет «формула смеха», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Смех — это средство для снятия напряжения, способ нашей нервной системы ликвидировать беспокойство, накопленное за день», — объяснил Эдвардс.

Перформанс пройдет 2 июня в столичном торговом центре «Авиапарк». В нем примут участие 45 клоунов, мимов и ходулистов из США, Италии и Испании. Общественная дискуссия пройдет в центральной зоне ТЦ. Вход на все мероприятия свободный.

Шоу Джанго Эдвардса «Лаборатория радости» родилось из программы «Театр тишины».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!