Развенчан миф о крахе Европы

Глава ​Morgan Stanley Джеймс Горман назвал нелепостью заявления инвестора и финансиста Джорджа Сороса о том, что Европа столкнется с неизбежной «экзистенциальной» угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса. Такое заявление он сделал в эфире Bloomberg.

«Честно говоря, я думаю, что это нелепо. Мне вовсе не кажется, что [для ЕС] существует экзистенциальная угроза», — сказал Горман.

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Он отметил, что инвесторам нужно следить за ситуацией на рынках, сложившейся на фоне кризиса в Италии и падения доходности американских казначейских облигаций ниже трех процентов. В то же время он отметил, что десятилетние облигации и американская валюта продолжат расти.

Ранее Сорос на фоне обвала итальянских гособлигаций и экономических проблем в Аргентине и Турции, борющихся с инфляцией, заявил, что европейские страны столкнутся с угрозой полномасштабного финансового кризиса. Причинами этого он назвал укрепление доллара к евро, бегство капитала с развивающихся рынков и фундаментальные расхождения позиций стран Европы и США по иранской ядерной программе.

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