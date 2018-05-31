Объяснено загадочное вымирание мужчин

Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, почему семь тысяч лет назад произошло резкое снижение генетического разнообразия Y-хромосомы. Оказалось, что уменьшение числа способных к размножению мужчин произошло из-за борьбы между патрилинейными кланами. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Об этом сообщает издание Science Alert.

Результаты геномного анализа 125 Y-хромосом у современных людей показали, что 5-7 тысяч лет назад в различных регионах Старого Света возник эффект бутылочного горлышка — сокращения разнообразия Y-хромосомы. Это указывало на снижение эффективного размера популяции (числа способных к размножению особей) мужского населения. Поскольку это явление не затрагивало женщин, было высказано предположение, что этому способствовали не экологические бедствия, в том числе изменение климата, а социальные взаимоотношения.

В новой работе исследователи выдвинули гипотезу, что генетическое разнообразие мужчин сократилось не в результате снижения их общей численности, а из-за того, что успешными в репродуктивном плане стали небольшие группы социально привилегированных мужчин и их сыновей. Мужчины в отличие от женщин также отказывались переходить в другие кланы, что снижало генетическое разнообразие в пределах отдельных групп.

При этом уровень различий в Y-хромосомах между группами уменьшался из-за того, что некоторые кланы полностью уничтожались, что приводило к исчезновению многих мужских линий. Результаты компьютерного моделирования показали правдоподобность этого сценария.

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