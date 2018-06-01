Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике

В Instagram-аккаунтах звезд начали появляться пляжные фотографии, где они сидят в одной и той же позе. Об этом сообщает The Sun.

Девушки в купальниках фотографируются на краю бассейна, лежа на спине или полулежа и опираясь на руки. На всех снимках у знаменитостей одно колено поднято выше другого.

Среди них оказались британская певица и участница шоу Little mix Ли-Энн Пиннок, которая выложила фотографию с отдыха на Бали.

So content 💚 Публикация от Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock) 29 Май 2018 в 7:01 PDT

Телеведущая и актриса Аманда Холден также снялась, лежа у бассейна с коктейлем.

Тренд поддержала и певица Перри Эдвардс.

Канадская фото-модель Винни Харлоу сфотографировалась в такой же позе во время музыкального фестиваля Coachella.

Российская супермодель Наталья Полещикова поделилась аналогичной фотографией с греческого острова Миконоса.

#NotPosing #NextToThePool 😆 Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) 12 Авг 2017 в 1:45 PDT

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В мае слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года. Известные бренды-производители пляжной одежды, такие как Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника. Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.

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