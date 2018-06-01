Китайским школьницам рассказали о способах домогаться мужчин

В учебниках средней школы по ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) на севере Китая девушкам рассказали, какие их действия по отношению к мужчинам расцениваются как домогательства. Об этом сообщает CGTN.

Издательство в провинции Хэйлунцзян посчитало открытую одежду, громкую речь и физический контакт с представителями мужского пола домогательствами мужчин и посоветовало школьницам избегать подобных действий.

В то же время не уточняется, что именно подразумевается под открытой одеждой и громким разговором. «Если открытая одежда — это домогательства, значит, мы и летом шорты не можем носить, и вообще на улицу выходить, потому что девочки», — сказала одна из учениц школы по фамилии Лю.

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Подход издания к понятиям безопасности жизнедеятельности ввел в замешательство и мальчиков. «Это то же самое, как когда девочек сексуально домогаются — тоже виновата открытая одежда? Вообще какой-то неправильный подход», — отметил другой ученик.

В ответ на критику издательство принесло извинения и признало, что недостаточно хорошо проверило содержание учебника. Создатели книги заявили, что отозвали уже выпущенные партии и убрали противоречивые указания из нового издания. Они добавили, что пособие было выпущено только в городе Муданьцзян.

Исследователь из Китайского национального института педагогических наук Чу Чжаохой отметил, что точка зрения, описанная в учебнике, «утрированная и неправильная». В то же время, по его словам, только активные действия со стороны женщин можно рассматривать как домогательства, и манера одеваться — не одно из них.

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