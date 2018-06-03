В авиаотрасли заговорили об угрозе из-за США

Руководители мировых авиакомпаний заявили о том, что растущая напряженность в торговле может уничтожить авиационную отрасль и мировую экономику. Об этом сообщает Reuters.
Так, коммерческий директор компании Airbus Эрик Шульц заявил, что авиационная промышленность существует для того, чтобы люди могли свободно путешествовать, а рынки были открыты. «Это мировая промышленность. Принятые меры отрицательно скажутся на ней, так как они создадут ограничения для всех, включая наших клиентов», — добавил он.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк выразил обеспокоенность по поводу действий США, которые ввели новые таможенные тарифы на импорт стали. «Любые меры, ограничивающие торговлю и пассажирские перевозки, угрожают не только индустрии авиации, но и мировой экономике в целом», — прокомментировал он.
Исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) также сказала, что неопределенность в мировой торговле может ослабить спрос на деловые поездки, которые приносят отрасли основной доход.
1 июня власти США ввели тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики. Эти меры были приняты еще в марте, однако американская администрация сделала исключения для давних торговых партнеров США, в том числе Мексики, Канады и стран ЕС. Эти страны получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике. Несмотря на отсрочку, сделка так и не была заключена.