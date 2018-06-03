На плакат НАТО попал солдат с автоматом Калашникова

Twitter-аккаунт польской батальонной боевой группы НАТО опубликовал плакат, на котором изображены военнослужащие армий пяти стран — Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии.

Плакат появился в преддверии крупных учений Североатлантического альянса Saber Strike 2018, которые начались 3 июня в Латвии.

Как обратил внимание Telegram-канал 338, румынский солдат вооружен автоматом, напоминающим АК. Судя по всему, это PM md. 90 (либо PA md. 86) — один из вариантов румынской лицензионной копии АКМ, отличающийся складывающимся вправо прикладом.

— BG Poland eFP (@BG_Poland_eFP) 03 июня 2018, 12:15

«Мы — НАТО. Одна миссия... Одна команда...», — гласят надписи на плакате.

Как пишет Delfi, в маневрах на территории Латвии примут участие более трех тысяч военнослужащих из нескольких государств, в том числе США и Великобритании. Учения охватят территории Литвы, Эстонии и Польши. Всего в Saber Strike 2018 будут задействованы почти 18 тысяч солдат из 19 стран.

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