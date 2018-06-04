«Волшебная соль» довела участника «Битвы экстрасенсов» до суда

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участнику программы «Битва экстрасенсов» Арсению Караджеву, который попался на краже в магазине Zara. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов в ТамТам-канале в понедельник, 4 июня.

Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков и попытке кражи. Суд приговорил его к трем годам условно.

Из материалов уголовного дела следует, что 20 февраля 2017 года Караджев с метамфетамином массой 3,67 грамма в кармане пришел в магазин Zara в торгово-развлекательном центре «Галерея». Мужчина взял три пары брюк, два пальто, три куртки и один пиджак и понес к выходу. Его задержали. Ущерб был оценен в 24 тысячи рублей.

Караджев вину признал. При аресте он пояснял суду, что метамфетамин — это волшебная соль, необходимая ему для совершения магических ритуалов, поскольку он является экстрасенсом из «Битвы экстрасенсов».

Проведенная в ходе расследования судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у Караджева психического расстройства и слабоумия.

После задержания по подозрению в краже «экстрасенса» отпустили под подписку о невыезде, но он скрылся, пишет «Фонтанка.ру». Его объявили в федеральный розыск, и 6 марта этого года, то есть через год, он был пойман. На этот раз Караджева взяли под стражу.

Он участвовал в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов» под псевдонимом Караджа.

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