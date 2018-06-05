Самая зараженная часть Чернобыля загорелась

В Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар. Об этом сообщил основатель группы в Facebook «Чернобыль из первых уст».

Сообщается, что возгорание началось примерно в 10:00 (11:00 мск) в районе «Факела» — стелы, установленной на въезде в зону. Сразу за ней находится так называемый рыжий лес, который считается самой загрязненной в зоне территорией.

«В Чернобыле стойкий запах гари и дымка. Странно, когда проверяют службу ГО, то и сирена гудит, и сообщение идет. А тут, как обычно, молчат. А ведь можно было, для того, чтобы не было предположений, по радиосети Чернобыля дать информацию, успокоить людей. Мне уже звонят и спрашивают, когда будет эвакуация работников», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Додумались Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы

Как уточнила изданию «Украина.ру» пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, на тушении пожара работают более 20 единиц техники и около 100 человек личного состава, задействованы самолет и вертолет. «Горит трава, сухостой. Возгорания леса пока нет. Горит в целом до 10 гектаров», — сказала представитель ведомства.

В министерстве экологии и природных ресурсов страны подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» эту информацию и подчеркнули, что превышений радиационного фона не зафиксировано. По данным радиационной разведки, мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от поверхности почвы составляет 0,3-2,5 микрозиверт в час.

«Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации — раз в две минуты. Система переведена в режим ЧС», — добавили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!