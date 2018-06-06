Россияне устроили разборки с медиками из-за умершей у больничной ограды женщины

В Екатеринбурге у ограды Центральной городской больницы №23 скончалась едва вышедшая оттуда пациентка 1958 года рождения. Об этом передает Ura.ru в среду, 6 июня.

«Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры пациентка вышла из больницы и ждала такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы», — сообщила изданию старший помощник регионального прокурора Марина Канатова. Надзорное ведомство, по ее словам, организовало проверку по факту произошедшего.

Очевидцы заходили в больницу, чтобы позвать медиков на помощь, но те отказывались, ссылаясь на то, что это не их дело. Один из свидетелей снял на видео лежащее у ограды тело женщины и окруживших его прохожих, а затем и беседу с врачами.

«Я вошел в приемный покой и спросил, почему они не идут помочь женщине. В ответ меня начали с матом выгонять на улицу», — рассказал мужчина журналистам.

В следственных органах, по данным издания, также назначили проверку по факту инцидента.

Сотрудники скорой помощи, предположительно, осмотрели тело и уехали, оставив его лежать на земле, передает «Интерфакс».

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