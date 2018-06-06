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В Минприроды раскритиковали эко-рейтинг регионов России

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Минприроды России отмечает субъективность эко-рейтинга регионов, опубликованного общественной организацией «Зеленый патруль». Об этом в среду, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Составители рейтинга сочли, что самая благоприятная экологическая обстановка на сегодняшний день сохраняется в Тамбовской области, Алтайском крае и Курской области. Московская, Челябинская и Свердловская области оказались в конце списка.

«Рейтинг "Зеленого патруля" — еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию. Методология непонятна», — заявили в пресс-службе Минприроды.

По официальным данным Минприроды, лидерами экологического рейтинга регионов России в 2017 году стали Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край. Москва заняла 48-е место, в то время как Московская область оказалась на седьмом.

«Зеленый патруль» — общественная организация, занимающаяся составлением эко-рейтингов, разработкой природоохранных программ и мероприятий. Весной экологи провели ряд экспедиций по различным регионам России. Их целью была не только проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов, говорится на сайте организации.

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