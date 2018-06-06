На месте пожара в Чернобыле нашли факелы

В чернобыльской зоне отчуждения на месте пожара были найдены факелы. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

«Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и имеют ли они отношение к этому пожару», — заявил он.

В настоящее время пожарные продолжают тушить лесной массив в зоне Чернобыльской АЭС. Как сообщает «Интерфакс-Украина», авиация Госслужбы Украины по ЧС вылила на очаги возгорания почти 100 тонн воды. Ситуация осложняется сильным ветром, однако спасателям удалось приостановить распространение пожара, площадь возгорания уменьшилась с 12 до 6 гектаров.

Радиационный фон не превышает допустимые значения.

5 июня сообщалось о лесном пожаре в так называемом рыжем лесу — самой загрязненной части зоны отчуждения ЧАЭС.

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