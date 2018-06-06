Китаянка собралась выйти замуж за незнакомца ради спасения больной раком сестры

Китаянка, собирающая деньги на лечение младшей сестры, пошутила, что готова выйти замуж по расчету ради спасения девочки, и после этого сумела собрать нужную сумму. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Цуй Цяо из провинции Хэбэй поставила цель накопить 500 тысяч юаней (около 4,8 миллиона рублей) на дорогостоящую операцию для 14-летней сестры, страдающей лейкемией. В итоге 23-летней девушке удалось собрать 800 тысяч юаней (примерно 7,8 миллиона рублей).

Цяо пришлось бросить работу воспитательницы в детском саду, чтобы заботиться о девочке, проходящей курсы химиотерапии. Отец также не мог поддержать дочь деньгами, так как зарабатывал санитаром всего тысячу юаней (около 9,7 тысячи рублей) в месяц, большая часть которых уходила на заботу о его жене-инвалиде.

Все свое время девушка посвятила сбору средств в интернете, также деньги собирала школа, в которой учится больная девочка. Слава пришла к китаянке после того, как она пошутила в интервью одному из китайских изданий, что готова даже выйти замуж ради денег на лечение. Позднее она призналась, что шуткой ее слова можно назвать только частично: «Жестокая реальность вынудила меня это сказать. Ради сестры я готова на все».

Больница уже начала искать донора для пересадки костного мозга, и Цяо заявила, что готова пойти на это, если ее костный мозг подойдет.

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