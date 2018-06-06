Курьер подчинился дверному коврику и насмешил клиентку

Vanessa O'Shea / Facebook

В США курьер буквально воспринял шутливую надпись на дверном коврике и рассмешил клиентку, а затем и пользователей сети. Видео с камер наблюдения поделилась воспользовавшаяся услугами доставки Ванесса О'Ши (Vanessa O'Shea) в Facebook.

Жительница Техаса положила перед входом в дом коврик с надписью «Пожалуйста, прячьте посылки от мужа». Курьер из Amazon прочитал это и последовал инструкциям, положив сверток в укромное место.

Когда О'Ши вместе с мужем посмотрели видео с камер видеонаблюдения, их позабавило поведение курьера. Женщина выложила видео на свою страницу, и за несколько дней его посмотрели более 13 миллионов раз. Комментаторы восхитились внимательностью и находчивостью доставщика и пожелали найти его.

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