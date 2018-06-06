Трехлетний мальчик выжил после наезда матери на машине

hurriyetdailynews.com

В Турции трехлетний мальчик угодил под колеса машины, за рулем которой сидела его мать, и остался жив. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Турецкие СМИ назвали это «чудесным спасением», отмечает издание.

Инцидент произошел вечером 29 мая в пригороде Стамбула. Женщина подъезжала к своему дому. В этот момент ее сын играл на земле с какой-то игрушкой. Не заметив его, мать проехала вперед.

В панике женщина остановилась, выбежала из машины и достала сына из-под колес. Как отмечает газета, ребенок не пострадал.

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