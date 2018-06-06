Специалист разгадал способ прослушки любого смартфона

Прослушку на смартфоне могут активировать специальные слова-триггеры, уверен эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей (Peter Henway). Об этом сообщает Vice.

Большинство приложений запрашивают доступ к микрофону устройства, но, вопреки расхожему мнению, не передают услышанное третьим лицам. Запись и обработка данных зачастую происходит после произнесения слов-триггеров (к примеру, «Привет, Siri» и «Окей, Google»). Специалист полагает, что подобные механизмы могут работать и в других приложениях.

Хенвей предположил, что Facebook или Instagram могут использовать тысячи слов-триггеров, запускающих анализ речи владельца смартфона. «Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют, поэтому я бы предположил, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», — уточнил исследователь.

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Журналист Vice проверил эту теорию. В течение пяти дней он произносил фразы, которые могли бы стать «зацепкой» для шпионского механизма. В его случае сработали реплики об учебе и покупке дешевых рубашек. Неожиданно в ленте новостей стали всплывать рекламные предложения различных учебных заведений и недорогой одежды.

Хенвей выразил уверенность, что ни одна компания не продает собранные данные напрямую рекламодателям, а обрабатывает их самостоятельно. Кроме того, он заверил, что информация скорее бесполезна для спецслужб и используется в основном для таргетирования рекламных объявлений.

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