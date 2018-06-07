Найден «самый скучный билборд в мире»

Sioo:x Wood Protection / YouTube

Шведский производитель защитных средств для деревянных поверхностей Sioo Wood Protection установил необычный билборд в городе Мальме. Об этом сообщает Adweek.

На деревянном рекламном щите написано, что он является «самым скучным билбордом в мире». Производители обработали его специальным средством, благодаря которому покрытие щита должно быть надежно защищено от воздействия природы вплоть до 2030 года.

«Мы планируем оставить его здесь на 12 лет, просто чтобы показать, как долго действуют наши продукты», — написали сотрудники компании на билборде. По их мнению, повышенная влажность и частые дожди в шведском городе не смогут испортить покрытие заранее обработанного рекламного щита.

В марте пользователи сети обратили внимание на британский подвижный билборд, на котором соседствовали две тематически несовместимые рекламы. На одном плакате демонстрировалась информация исследовательского центра онкологии, однако он сменялся рекламой дешевых чизбургеров из «Макдоналдса».

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