Реклама бургеров и ожирения рассорила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником Bozwonk опубликовал видео, на котором запечатлены социальные плакаты о причинах рака, размещенные рядом с предложением низкой цены на чизбургеры в «Макдоналдс». Подписчиков юзера поразила невнимательность служб по размещению рекламы.

На кадрах видно, как плакат проекта Британского исследовательского центра онкологии на подвижном билборде сменяется рекламой сети фастфуда. «Это загадка», — подписал видео пользователь.

Ролик посмотрели почти полмиллиона раз, а твит получил несколько десятков тысяч лайков. Подписчики спорили, является ли на самом деле фастфуд причиной ожирения, а такое совпадение — антирекламой известной сети кафе. «Я ем иногда в "Макдоналдсе" и не полнею. Не вините "Макдоналдс" за свои вредные привычки», — прокомментировал один из подписчиков. Он тут же получил в свой адрес массу критики: по мнению спорщиков, один человек не является показателем в таких вопросах.

Некоторые решили, что соседство было умышленным. «Я не совсем понимаю, почему люди так шокированы. Ожирение и избыточный вес повышают риск тяжелых последствий для здоровья. И это не промах рекламы. Это то, что должно быть сказано так, чтобы люди смогли начать менять свою жизнь», — выразил свое мнение подписчик. Однако автор видео с ним не согласился. «Я думаю, что это просто забавное видео, потому что предупреждение об ожирении сопровождается рекламой "Макдоналдса"», — пояснил он.

Проект Британского исследовательского центра онкологии направлен на борьбу с ожирением: на плакатах располагается надпись «OB_S__Y is a cause of cancer» (подразумевается «Ожирение — причина рака», — прим. «Ленты.ру»). Эта социальная реклама уже второй раз за несколько дней становится поводом для обсуждений. 28 февраля комик Софи Хаген (Sofie Hagen) выступила с критикой информационных стендов, так как посчитала, что это может оскорбить людей, страдающих от лишнего веса.

