Крупнейшее в России производство пищевых добавок запустят в Подмосковье

Крупнейший в России завод производству комплексных пищевых добавок открылся в Лыткарине, на предприятии создано более 100 новых рабочих мест. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 8 июня.

«Новое производство создано на базе норм основных отечественных и мировых стандартов, обладает высоким уровнем автоматизации и позволяет выпускать до 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок

Ранее сообщалось, что на территории региона построят Мясоперерабатывающий завод и первый в России завод по производству медтехники для лучевой терапии.