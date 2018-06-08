Лавочник вывесил табличку «Геям вход запрещен» и поплатился

Житель США Джефф Амикс (Jeff Amyx) повесил на дверь своего хозяйственного магазина табличку «Геям вход запрещен», после чего ощутил гнев всех меньшинств. Об этом сообщает The Daily Dot.

Представители ЛГБТ-сообщества решили отомстить владельцу магазина, оставляя самые разные отзывы во всех известных сервисах и соцсетях. Например, на популярном американском сайте для поиска товаров и услуг Yelp вместо настоящих фотографий лавки люди стали публиковать снимки с целующимися и занимающихся сексом геями.

Кроме того, у магазина появились соответствующие отзывы. «Это место чертовски потрясающе! У них есть анальные игрушки, фаллоимитаторы, вещи для садо-мазо и анальные пробки… Я бы определенно зашел туда, если бы был настроен на веселый секс», — пошутил один из недовольных пользователей.

Помимо этого, представители меньшинств оставили множество отзывов на картах Google Maps, превратив хозяйственный магазин в гей-бар — по крайней мере, именно с таким описанием магазин отображается на сайте.

Некоторые пользователи вообще не поняли, смогут ли они посещать гомофобный магазин или нет. «Есть ли какой-то тест, чтобы определить уровень своего гейства?» — написал удивленный юзер в соцсетях. «Все геи под запретом или лесбиянкам можно заходить?» — задал вопрос другой комментатор.

В мае сообщалось, что владелец китайского ресторана предложил худым посетителям скидку, если те смогут пролезть между металлическими прутьями. Организатор акции решил таким образом бороться с проблемой лишнего веса у клиентов.

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