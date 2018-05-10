Посетителей ресторана заставили похудеть и пустили между прутьев

Ресторан в Китае предложил посетителям скидку на обед, если те смогут пролезть через металлические решетки. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо обычной двери владелец заведения Чжао Ланг поставил на входе несколько металлических балок с промежутками разной ширины. Каждому отверстию соответствует определенная скидка. Если гость сможет пролезть в самое узкое, то ему дадут бесплатный обед и напитки. Если клиент поместится только в самое широкое, то ему не предоставляют никаких скидок и задают вопрос «Уверены ли вы, что вам вообще нужно пиво?»

Организатор акции решил, что таким способом можно начать бороться с лишним весом. «Многие посетители говорили мне, что они не похудели, потому что не могли лишний раз отказаться от пива. Возможно, мой метод послужит им напоминанием о правильном рационе, — рассказал Ланг.

Он также добавил, что на рекламную кампанию пришли толпы туристов, решивших бросить вызов металлическим воротам.

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