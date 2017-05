В Амстердаме открылось кафе для одиноких посетителей

В Амстердаме открылось кафе Eenmaal («Однажды») для одиноких посетителей. Все столики в заведении рассчитаны лишь на одного человека. Об этом сообщает 34travel.

Автором идеи и владельцем заведения является нидерландский режиссер и дизайнер Марина ван Гор (Marina van Goor). Отмечается, что кафе создано, чтобы предложить людям, всегда обедающим в компании, необычный опыт. Кроме того, оно поможет избавиться от дискомфорта тем, кому неловко обедать или ужинать в одиночестве.

На сайте заведения указано, что в Eenmaal периодически устраиваются различные мероприятия — мастер-классы, лекции, выставки фотографий.

В конце апреля в Лондоне на два дня открылось в кафе, где гости могли заказать бортовое питание. Меню для заведения This Is How We Fly разрабатывал известный лондонский шеф-повар и ресторатор Питер Гордон.