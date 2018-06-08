Двойника Ким Чен Ына засекли в аэропорту Сингапура

Пассажира из Гонконга остановили и допросили в аэропорту Сингапура из-за его схожести с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Metro.

Мужчина, назвавшийся Ховардом Иксом, рассказал, что сотрудники сингапурского аэропорта Чанги обыскали его сумки и устроили двухчасовой допрос прежде, чем выпустить в город.

Он также заявил, что ему сказали держаться подальше от острова Сентоза, где пройдет встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, и от гостиницы Shangri-La, в которой, предположительно, остановится американский лидер.

Ховард Икс сообщил, что представители властей спрашивали его, был ли он участником митингов, прошедших в Гонконге и ряде стран. «Я сказал им, что никогда не митинговал и тем более не стану делать этого в Сингапуре», — поделился мужчина.

Позже 8 июня двойник Ким Чен Ына встретился с копией Дональда Трампа Деннисом Аланом. Они пожали друг другу руки и прогулялись по парку Merlion, знаменитому туристическому объекту.

Фото: Chris McGrath / Getty Images 1 /2

«Пока я останусь здесь. Не думаю, что они будут пытаться вышвырнуть президента из страны. Это плохо отразится на Сингапуре», — пошутил Ховард Икс.

На двустороннем саммите в Сингапуре 12 июня должна состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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