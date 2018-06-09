Звездный ведущий анонсировал скорую смерть

Известный американский журналист Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer) опубликовал заявление, в котором анонсировал скорую смерть. Текст был опубликован в издании The Washington Post.

В своем письме 68-летний лауреат Пулитцеровской премии заявил, что ему осталось жить всего несколько недель из-за терминальной стадии рака.

«Последние тесты показали, что рак вернулся. Еще месяц назад не было никаких признаков. Это означает, что он агрессивен и быстро распространяется», — написал Краутхаммер. По мнению врачей, жить ему осталось в лучшем случае несколько недель. Однако журналист заявил, что уходит из жизни без сожалений. «Мне грустно уходить, но я ухожу с осознанием того, что я прожил ту жизнь, которую я хотел», — заключил Краутхаммер.

Летом 2017 года Краутхаммеру удалили злокачественную опухоль из брюшной полости. Ведущий не выходил в эфир около года, однако считалось, что он идет на поправку.

Чарльз Краутхаммер родился 13 марта 1950 года в Нью-Йорке. На протяжении нескольких лет до болезни журналист участвовал в передаче «Специальный репортаж с Бретом Байером» на телеканале Fox News. Кроме того, он работал обозревателем в газете The Washington Post.

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