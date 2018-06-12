В День России в регионах прошли встречи с известными блогерами

Встреча с самыми знаменитыми блогерами РФ проходит в честь Дня России в Москве, Екатеринбурге и Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 июня.

В столице расскажут о своей жизни и ответят на вопросы поклонников Катя Адушкина, Илья Белов и Лиззка. В мероприятии в Екатеринбурге участвуют Брайн Мапс, Катя Клэп, Стинт и Даня Комков. В Сочи с поклонниками пообщаются XO life, Саша Айс, Софа Купер и Никита Златоуст.

Ожидается, что в каждом городе на эти встречи придут по пять тысяч человек.

В ходе мероприятия блогеры организуют массовые флешмобы, на которых все участники разукрасят большой флаг России. Флешмобы снимут на коптеры с высоты птичьего полета.

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