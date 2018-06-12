Фотограф и оператор потолкались возле «Зверя» Трампа

Оператор и фотограф не поделили место около автомобиля, официально именуемого «Зверь» во время его презентации президентом США Дональдом Трампом лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Видео с инцидентом опубликовано на Twitter-аккаунте издания The Straits Times.

На кадрах видно, что около машины стоит фотограф, который пытается запечатлеть американского и северокорейского лидеров. Чуть позже к нему подбегает видеооператор и толкает фотографа в левый бок. Однако тот никак не реагирует на коллегу и продолжает фотографировать.

Президент США Дональд Трамп показал северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну свой бронированный автомобиль, официально именуемый «Зверь», в рамках первого саммита двух стран в Сингапуре. Лидеры двух стран после переговоров и обеда вышли на небольшую прогулку, в ходе которой подошли к припаркованному у входа в гостиницу кортежу, и Ким заглянул в открытую дверь «Кадиллака» Трампа.

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров сторан, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года. По итогам встречи северокорейский лидер и американский президент подписали документ.

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