Россиянин опубликовал герб России и попал под суд

Жителя Астрахани Виктора Алтунина оштрафовали на две тысячи рублей за то, что он опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» государственный герб России, сообщает Ura.ru.

Судья ориентировалась на старый вариант законодательства, однако мужчина отказался обжаловать ее решение из-за нехватки времени. «У меня пятеро детей, младшему сыну всего шесть лет, так что есть чем заниматься. Пусть это будет на совести судьи», — сказал он.

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Согласно закону «О гербе Российской Федерации», организации и граждане имеют право размещать герб по своему усмотрению, «если такое использование не является надругательством». Соответствующая поправка была принята Госдумой в 2017 году, до этого времени размещение герба было возможно лишь в строго оговоренных случаях.

По данным Ura.ru, в марте 2017 года на выборах в городскую думу Екатеринбурга полиция заставила членов избиркома заклеить изображения двуглавого орла на урнах для голосования, пояснив, что государственную символику нельзя использовать, поскольку выборы не федеральные, а муниципальные.

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