Живущий 30 лет рядом с мостом шотландец спустил деньги на его огромное фото

Шотландец Стюарт Слайсер (Stuart Slicer) приобрел огромную фотографию железнодорожного моста, который видно из его окон, на благотворительном аукционе. На историю обратило внимание издание Mashable.

Об необычной покупке в Twitter рассказал его сын, которого тоже зовут Стюарт.

«Ребят, он все еще думает, что это хорошая идея. Бабушка готова вышвырнуть фотографию вместе с ним в гараж», — добавил он.

Старший Слайсер заявил в интервью изданию Scottish Sun, что «искренне думал, что жена не будет против того, чтобы повесить фотографию в гостиной», несмотря на то, что они уже 30 лет живут с видом на мост. Но при этом признал, что перед приобретением «пропустил несколько стаканчиков». Он оправдал свою покупку тем, что иногда из-за тумана мост из окна не видно.

Также он приобрел экскурсию по мосту, несмотря на то, что работает машинистом поезда и каждый день проезжает по нему.

Слайсер заявил, что после уговоров супруги собирается продать фотографию и пожертвовать деньги на благотворительность. Что он собирается делать с экскурсионным туром, не уточняется .

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