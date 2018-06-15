Найдено неожиданное средство против рака крови

Группа американских исследователей выяснила, что препараты, предназначенные для понижения уровня липопротеинов в крови (статины), повышают эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови. Статья ученых опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Статины представляют собой группу препаратов, которых вводят пациентам для снижения содержания в крови жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза. Они обычно используются для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, являющихся переносчиками так называемого плохого холестерина и способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Известно, что статины способствуют апоптозу (контролируемой гибели клеток) в некоторых типах рака. В новой работе ученые показали, что препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в мышиной модели хронического лимфолейкоза. Комбинированная терапия усилила апоптоз опухолевых клеток и увеличила продолжительность жизни больных животных.

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