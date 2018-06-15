Тимошенко помечтала о канцлере и заставила «поклонника» раздеться

Председатель фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает украинскому обществу обсудить установление парламентской формы правления в стране. Об этом она заявила на форуме «Новый курс Украины» в пятницу, 15 июня, передает «Интерфакс».

«Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа», — сказала Тимошенко в ходе своего выступления.

По ее словам, парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения. Также Тимошенко подчеркнула, что большинство успешных стран мира имеют парламентскую форму правления.

В ходе выступления Тимошенко на трибуну вышел молодой человек, который подарил ей букет цветов и признался в любви. «Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу», — сказал он, после чего снял с себя футболку (видео публикует телеканал NewsOne).

На спине у мужчины были написаны слова «Новый курс Украины», а также изображена стрелка, указывающая в сторону ягодиц, указывает издание «Гордон».

Как отмечает «Украинская правда», молодой человек также сказал, что «курс Тимошенко — вниз, а не вверх». Сама же Тимошенко назвала произошедшее экспромтом.

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