Сибиряк всю ночь выпивал в императорском дворце и ушел с добычей

Турист из сибирского города Саянска, приехавший в Ленинградскую область, пробрался в Павловский дворец, чтобы выпить и поспать там. Об этом сообщили «Фонтанке.ру» в полиции Пушкинского района в субботу, 16 июня.

Инцидент произошел минувшей ночью. Примерно в полночь гражданин по имени Дмитрий оказался в государственном музее-заповедник «Павловск», разбил окно дворца и забрался внутрь. Несколько часов он провел в покоях императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, где выпивал, закусывал и спал.

Потом он покинул дворец, похитив позолоченную бронзовую статуэтку бегущего ополченца, держащего в руках французское знамя. Несколько таких фигурок было сделано в 1814 году в Санкт-Петербурге в память о битве под Полоцком 1812 года. Указано, что подобный экземпляр также имеется в коллекции Эрмитажа.

Кражу обнаружили сотрудники музея, когда пришли на работу в 09:00. Украденную статуэтку оценили в пять миллионов рублей. При этом отмечается, что во дворце в момент проникновения сработала сигнализация, однако прибывшие на место сотрудники ЧОП никого не нашли.

Нарушитель сам попался полиции в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в тот же день, когда гулял по Сенной площади с украденной статуэткой в руке. Мужчина признал свою вину. Серьезных правонарушений за ним ранее не числилось.

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